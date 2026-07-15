Τραμπ: «Οι βομβαρδισμοί στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσουν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη συναπτή νύχτα βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το βράδυ πως διεξάγουν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν κι επανέφεραν σε ισχύ τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά του πολέμου.

Η επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) και οι βομβαρδισμοί, οι πιο εκτενείς αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, θέτουν υπό ολοένα εντονότερη αμφισβήτηση τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος και να εφαρμοστεί η καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου.