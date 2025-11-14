Τραμπ: «Οι Δημοκρατικοί επαναφέρουν την απάτη Επστάιν, να γίνει έρευνα για τις σχέσεις με τον Κλιντον»

O Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς αντιπάλους του ότι «επαναφέρουν την απάτη Επστάιν», σε μια χρονική στιγμή όπου τίθενται εκ νέου ερωτήματα σχετικά με τις διασυνδέσεις του με αυτόν τον εύπορο χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία.

«Ο Τζέφρι Επστάινήταν ένας Δημοκρατικός, είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας: «Ορισμένοι αδύναμοι Ρεπουμπλικανοί έπεσαν στα νύχια (των Δημοκρατικών), διότι είναι μαλθακοί και ανόητοι».

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε στο Truth Social, ο Τραμπ θα ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης και την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) να ερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ του Επστάιν και των αξιωματούχων του Δημοκρατικού Κόμματος, μεταξύ άλλων με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους αναφέρει, πέραν του Μπιλ Κλίντον, τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς, τον επενδυτή και επιχειρηματία Ριντ Χόφμαν, ιδρυτή του LinkedIn και μεγάλο χορηγό των Δημοκρατικών, την τράπεζα JP Morgan Chase, όπως και «πολλούς άλλους ανθρώπους και ιδρύματα».

Το αίτημα Τραμπ διατυπώνεται αφού μια επιτροπή του Κογκρέσου έδωσε στη δημοσιότητα χιλιλαδες έγγραφα που ήγειραν νέα ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις του Τραμπ με τον καταδισθένατα σεξουαλικό εγκληματία.

«Όλοι γνωρίζουν για εκείνον, μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!», έγραψε επίσης ο Τραμπ.

Την ώρα που εννέα στους 10 Ρεπουμπλικανούς λένε πως επιδοκιμάζουν συνολικά τις επιδόσεις Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μόλις 4 στους 10 λένε πως εγκρίνουν τους χειρισμούς του στο θέμα των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη τον Οκτώβριο.