Τραμπ: «Οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν σήμερα»

Οι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν εντός της ημέρας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη απευθείας συνομιλιών των δυο χωρών στην Ουάσιγκτον.
«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διευκρίνισε σε ποιους «ηγέτες» αναφέρεται ακριβώς.
- Μάχη στη Βουλή σήμερα για το κράτος δικαίου - «Θεσμική φυγή προς τα εμπρός» θα επιδιώξει ο Μητσοτάκης
- Γιώργος Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς - Ποια η κατάσταση της υγείας του
- Γέμισε τσιμέντο η Κυψέλη: Έκλεισαν δρόμοι - Το σενάριο που εξετάζεται
- Ο φονιάς του Άουσβιτς Ρούντολφ Ες - «Δεν σκότωσα 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ήταν μόνο 2,5»
