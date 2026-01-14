Τραμπ: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία - Αλλιώς θα την πάρει η Ρωσία ή η Κίνα»

Νέο μήνυμα εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την πλατφόρμα Truth Social, δηλώνοντας εκ νέου την πρόθεση των ΗΠΑ να καταλάβουν την Γροιλανδία, τονίζοντας πως «Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους Εθνικής Ασφάλειας».

Συγκεκριμένα, Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε νέα ανάρτησή του: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ηγηθεί του δρόμου για να την αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟYΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα ισχυρίστηκε πως το ΝΑΤΟ δεν θα αποτελούσε τόσο ισχυρή στρατιωτική δύναμη χωρίς εκείνον αλλά και πως η προσάρτηση της Γροιλανδίας θα το βοηθούσε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό:

«Στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλο μέρος της οποίας έχτισα κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας και τώρα την αναβαθμίζω σε ένα νέο και ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτική δύναμη - Ούτε καν κοντά! Το γνωρίζουν αυτό, όπως και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο τρομερό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!