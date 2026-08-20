Τραμπ: «Όποια χώρα βοηθήσει οικονομικά το Ιράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέσεισε χθες Τετάρτη την απειλή «τρομερών» οικονομικών συνεπειών σε βάρος «οποιασδήποτε χώρας» προσφέρει βοήθεια κάθε μορφής στο Ιράν, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς την 28η Φεβρουαρίου.

«Ανακοινώνω επίσης ότι κάθε χώρα που θα επιτρέψει στους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, στις επιχειρήσεις της, στα αεροδρόμιά της σε κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν σωσίβιο οποιαδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα», επαναλαμβάνοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς του για τις επιπτώσεις που έχουν ήδη υποστεί οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και η οικονομία της χώρας.

Όπως υποστήριξε, το ιρανικό ναυτικό έχει ουσιαστικά καταστραφεί, η πολεμική αεροπορία έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, ενώ στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται «κρεμασμένη από μια κλωστή».

Ο Τραμπ κάλεσε παράλληλα τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν την Ουάσινγκτον στην προσπάθεια απομόνωσης της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

«Αυτοί οι μανιακοί είναι στα σχοινιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα νέα μέτρα θα παραλύσουν την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί και να προβάλλει, όπως είπε, «τρόμο παγκοσμίως».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα».