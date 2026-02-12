Τραμπ: «Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν και ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά τα πράγματα θα γίνουν πολύ τραυματικά, πολύ τραυματικά», συμπλήρωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την προθυμία του να συμμετάσχει σε εκτενείς συζητήσεις με ιρανικούς αξιωματούχους, δηλώνοντας: «Θα συζητήσω μαζί τους όσο θέλω».

Trump on Iran: “We have to make a deal, otherwise it is going to be very traumatic.”



Τα σχόλια αυτά έρχονται εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αν και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της πιθανής συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη ο Τραμπ έχει απειλείσει πολλές φορές αυτό το μήνα την χώρα της Μέσης Ανατολής με επίθεση, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά. Μάλιστα, στόλος του βρίσκεται ήδη στην περιοχή και ώστε να είναι σε «στρατιωτική ετοιμότητα», όπως δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες.