Τραμπ: Πιθανή συνάντηση με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο - Υποχωρεί η Τεχεράνη για τα πυρηνικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη 16 Απριλίου ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπάρχει ενδεχόμενο να λάβει χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως απαιτείται παράταση της εκεχειρίας.

«Πηγαίνουμε καλά, μπορώ να σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται παράταση», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν επιδιώκει έντονα μια συμφωνία και έχει δείξει ότι είναι «διατεθειμένο να κάνει πράγματα σήμερα που δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πριν από δύο μήνες».

Ερωτηθείς λίγο αργότερα τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις θα ενταθούν εκ νέου.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι μάχες θα ξαναρχίσουν», είπε.

Τράμπ: «Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ειρήνη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης απόψε σε δημοσιογράφους ότι η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ συμπεριλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα θα την τηρήσει.

Λίγο νωρίτερα, η οργάνωση τόνισε πως θα τηρήσει την εκεχειρία, που θα τεθεί σε εφαρμογή απόψε τα μεσάνυχτα, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ηγέτες Λιβάνου και Ισραήλ ενδέχεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο σε μια-δυο εβδομάδες. «Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ειρήνη», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί και ο ίδιος τον Λίβανο «την κατάλληλη στιγμή».