Τραμπ προς Ιράν: «Παραδοθείτε» – Η ωμή απειλή κατά του Ομάν

Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής του απέναντι στο Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να παραδοθεί, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ παραμένουν σε αδιέξοδο. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές και κατά του Ομάν, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητο. Είμαστε εκεί για έναν λόγο: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με το Reuters.

Ερωτηθείς εάν η Ουάσινγκτον επιδιώκει παράταση της προσωρινής συμφωνίας με την Τεχεράνη, απάντησε ξεκάθαρα «όχι».

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο προέβλεπε «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα». Ωστόσο, γρήγορα κατέρρευσε, με τον Τραμπ να δηλώνει στις 7 Ιουλίου ότι είχε «τελειώσει» και το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει μία εβδομάδα αργότερα ότι είχε «ανασταλεί».

Βάσει του μνημονίου κατανόησης, ΗΠΑ και Ιράν είχαν δεσμευτεί να διαπραγματευτούν μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν κοινής συναίνεσης. Μεταξύ των θεμάτων που θα έπρεπε να διευθετηθούν βρισκόταν και το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η προθεσμία των 60 ημερών συμπληρώθηκε τη Δευτέρα, χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία.

«Να σηκώσει τη λευκή σημαία»

Λίγες ώρες πριν από τις δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είχε ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News δήλωσε ότι το Ιράν «πρέπει να σηκώσει τη λευκή σημαία της παράδοσης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι βασικός στόχος της πολιτικής του είναι να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Ο υπ' αριθμόν ένα στόχος είναι και θα είναι πάντα το Ιράν να μην μπορεί, με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», έγραψε νωρίτερα τη Δευτέρα στο Truth Social.

Η απειλή Τραμπ κατά του Ομάν

Την ίδια ώρα, Ομάν και Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσε περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ, ωστόσο, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση προς το Ομάν, δηλώνοντας στο Fox News ότι εάν η χώρα «μπει στη μέση», οι ΗΠΑ θα τη βομβαρδίσουν.

Αργότερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν έχει χάσει την υπομονή του με το Ομάν, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί πως η χώρα «συμπεριφέρθηκε πολύ καλά».

«Θα τους αντιμετωπίζαμε πολύ εύκολα, όπως κάνουμε και με άλλα πράγματα», πρόσθεσε.

Η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές των καυσίμων και εντείνει την πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος παραμένει αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ, πάντως, απέρριψε ότι οι εκλογικές εξελίξεις επηρεάζουν τη στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι «οι ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν καμία σχέση» με τις αποφάσεις του.