Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν τη φορά εναντίον του Ομάν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να προειδοποιεί ότι θα βομβαρδίσει ανελέητα την χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, σε περίπτωση που παρέμβει στη διαμάχη ΗΠΑ - Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

«Εάν το Ομάν μπει στη μέση, θα τους βομβαρδίσουμε ανελέητα», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News καθώς επίκειται η λήξη μιας προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το Ιράν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι διεξάγει συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με τον τρόπο επαναλειτουργίας της πιο πολυσύχναστης θαλάσσιας οδού μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, η οποία αποτελεί πεδίο συχνών συγκρούσεων από την έναρξη του πολέμου.

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«Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν συνεχίζονται με σοβαρότητα», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Πραγματοποιούνται ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News κάλεσε επίσης το Ιράν να «υψώσει τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης» . «Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ «δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μου».

Ο Γινγκστ, δημοσιογράφος του Fox News, τόνισε επίσης ότι ο Τραμπ παραδέχθηκε την ύπαρξη μιας άμεσης γραμμής επικοινωνίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και των Φρουρών της Επανάστασης, της ισχυρής ένοπλης δύναμης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Τεχεράνη επανέλαβε το Σάββατο ότι το Στενό του Ορμούζ «θα παραμείνει ιρανικό», αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτή η θαλάσσια οδός, θα γίνεται μέρος του αμερικανικού εδάφους μόλις το Ιράν «ηττηθεί»

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Ο υπ'αριθμόν ένα Στόχος είναι, και πάντα θα είναι, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει, με κανέναν τρόπο, σχήμα, ή μορφή, Πυρηνικό Όπλο», γράφει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.