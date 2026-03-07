Τραμπ σε Στάρμερ: «Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους που έχουμε ήδη κερδίσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την πλατφόρμα του στο Truth Social, σχολίασε το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στέλνει αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή «κατόπιν εορτής».

Συγκεκριμένα, η αιχμηρή του ανάρτηση αναφέρει: «Το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή». Πρόσθεσε ότι «δεν τα χρειαζόμαστε πια».

«Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!», ανέφερε χαρακτηριστικά.