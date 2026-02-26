Τραμπ σε Ζελένσκι: «Θα ήθελα ο πόλεμος να τελειώσει σε έναν μήνα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρώτη φορά μετά τη συνάντησή τους στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε ότι επιθυμεί να επιτύχει το συντομότερο δυνατό τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Τραμπ επιθυμεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία έως το καλοκαίρι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία.

«Θα ήθελα ο πόλεμος να τελείωσει σε ένα μήνα», δήλωσε ο Τραμπ σύμφωνα με το Axios.

Τρεις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφεραν ότι η τηλεφωνική συνομιλία διεξήχθη σε πολύ φιλικό και θετικό κλίμα, ενώ Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για όλη τη βοήθειά του, υποστηρίζοντας ότι μόνο εκείνος μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.