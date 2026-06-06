Τραμπ: «Στο Ιράν δεν απομένει παρά το 21 ως 22% των πυραύλων του»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι στο Ιράν απομένει το «21 ως 22%» των πυραύλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα εκατοστιαία ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά όχι τόσοι όσους είχαν πριν αρχίσουμε την επίθεσή μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε από το δίκτυο - ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο Κυριακή.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωνε ωστόσο στις αρχές του Μαΐου ότι στο Ιράν δεν απέμενε παρά «το 18 ως 19%» του αποθέματος πυραύλων των ενόπλων δυνάμεων.

«Τα περισσότερα από τα εργοστάσια drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευή πυραύλων έχουν καταστραφεί», επέμεινε χθες ο μεγιστάνας.

Η Τεχεράνη ανέφερε χθες πως εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν, έπειτα από σποραδικές εχθροπραξίες στον Κόλπο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.