Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις πέταξε δύο «βόμβες» από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας, δηλώνοντας ότι «η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ», και πως θέλει να αποσυρθεί από το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν.

Ακολούθως ανακοίνωσε ότι είπε στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηριστικά σχολιάζοντας: «Δεν θέλω καμία δουλειά μαζί τους», αναφέρει το BBC.

Τραμπ: «Τέλος η συμφωνία με το αρρωστημένο Ιράν»

«Διακοπή σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, σε παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων. Δείτε τους πώς θα γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Φέρονται απαίσια στον Μαρκ Ρούτε», είπε ακόμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης πως το μνημόνιο κατανόησης με τους Ιρανούς «νομίζω τελείωσε» μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο πλευρών. «Δεν θέλω επαφές μαζί τους, είναι άρρωστοι.

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Είναι ψεύτες... Κάνουμε μια συμφωνία. Όλοι συμφωνούν. Όχι πυρηνικά όπλα. Κάνουμε μια συμφωνία. Βγαίνουν έξω, μιλούν στον Τύπο, λένε ότι "δεν μιλήσαμε ποτέ γι' αυτό". Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Έχουν χαζέψει», πρόσθεσε.

Αφού πιέστηκε από δημοσιογράφους περαιτέρω μετά την αδιανόητη ανακοίνωση, ο Τραμπ σχολίασε για την ομάδα διαπραγματεύσεών του: «Μπορούν να μιλήσουν, αλλά νομίζω ότι χάνουν τον χρόνο τους. Ειλικρινά, και εγώ δεν θέλω να σπαταλήσω τον χρόνο μου μαζί τους».

Ρούτε σε Τραμπ: «Είμαι μαζί σου για το Ιράν»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μίλησε επίσης σύντομα για το Ιράν στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Τραμπ. Επανέλαβε τα προηγούμενα σχόλιά του ότι οι αμερικανικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν «απολύτως απαραίτητες».

«Ήταν μια πολύ έντονη αντίδραση και συμφωνώ μαζί σας σε αυτό», είπε ο Ρούτε.

Ο Ρούτε υπερασπίστηκε στη συνέχεια τη στρατιωτική υποστήριξη που παρείχαν τα ευρωπαϊκά έθνη στις ΗΠΑ στις αρχικές στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στο Ιράν νωρίτερα φέτος.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, επειδή δεν επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές τους βάσεις ή να παρέχουν βοήθεια μέσω πολεμικών πλοίων.

Τραμπ: «Έπρεπε να έχουμε κρατήσει τη Γροιλανδία»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι η Γροιλανδία συνιστά μεγάλο πρόβλημα για τις ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε ότι «μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα.

Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για τη Δανία. Στην πραγματικότητα, όταν η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί σε λιγότερο από μία ημέρα — ο Χίτλερ τους νίκησε σε μία ημέρα, την κατέλαβε — και μας ζήτησαν να φροντίσουμε τη Γροιλανδία.

Στην πραγματικότητα, πήραμε τη Γροιλανδία και μετά, ανόητα, την επιστρέψαμε. Δεν έπρεπε να την είχαμε επιστρέψει».