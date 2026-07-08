Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή: Νέα ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ–Ιράν μετά τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 «στόχους» στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις «ιρανικές επιθέσεις» εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας και πάνω από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης στο και κοντά στο στενό», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») στο δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε μέσω X. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Οι βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν τα μεσάνυχτα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν πιο εκτεταμένοι από τους προηγούμενους, χονδρικά μιάμιση εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την πηγή, στοχοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και θέσεις από τις οποίες εκτιμάται ότι εξαπολύονταν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη Σιρίκ, στη νήσο Κεσμ, καθώς και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται σημαντικό ιρανικό λιμάνι. Το Press TV έκανε λόγο για «αρκετούς» τραυματίες στο αλιευτικό και εμπορικό λιμάνι της Σιρίκ. Πηγή του τηλεοπτικού δικτύου CNN στην κυβέρνηση Τραμπ είπε πως οι βομβαρδισμοί είναι «τιμωρία» και θα έχουν κάποια διάρκεια.

Οι αμερικανοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν σε αντίποινα για τις «επιθέσεις» εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ που αποδόθηκαν στο Ιράν από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Ιρανικές επιθέσεις

Έπειτα από τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά «85» εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν,

«Ως πρώτη αντίδραση σε αυτή την επίθεση, το Ναυτικό και η Αεροναυτική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διεξήγαγαν συνδυαστική επιχείρηση με χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, πλήττοντας 85 αμερικανικές στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και καταρρίπτοντας drone τύπου MQ-9, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.

Οι νέες εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο εκτυλίσσονται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Κατά την άφιξή του στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε αιχμές κατά των Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους ότι αρνήθηκαν να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Δεν μας φέρθηκαν σωστά επειδή προχωρήσαμε σε ενέργειες στο Ιράν. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός. Δεν τη ζήτησα ποτέ. Όμως, πριν καν τους ζητήσω οτιδήποτε, είχαν ήδη δηλώσει ότι δεν θα συμμετείχαν», ανέφερε ο Τραμπ, κατονομάζοντας τη Βρετανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι ενδεχομένως να μην είχε παραστεί στη Σύνοδο, εάν αυτή δεν φιλοξενούνταν από τον φίλο του, πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιχειρούν να αποφύγουν την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες εκτός της Συμμαχίας για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.