Tραμπ: «Στο Νταβός θα μιλήσουμε για τη Γροιλανδία – Η Δανία δεν μπορεί να την προστατεύσει»

Στη Γροιλανδία, την οποία διεκδικεί με κάθε τρόπο, αναφέρθηκε μία ακόμα φορά σε δήλωσή του ο Aμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Δανία δεν μπορεί να υποστηρίξει τη χώρα.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν», είπε προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι υπέροχοι άνθρωποι οι Δανοί. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα αντισταθούν πολύ» στην προσπάθειά του να αγοράσει την Γροιλανδία. «Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Δανία για τη ρωσική απειλή εδώ και είκοσι χρόνια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Nα σημειωθεί ότι η πρώτη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για την εξαγορά της Γροιλανδίας έγινε τον Αύγουστο του 2019. Τότε απορρίφθηκε αμέσως από Δανούς και Γροιλανδούς. Ακολούθως, μετά την επανεκλογή του το ’24, το Δεκέμβριο, επανέλαβε ότι είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ, στις δηλώσεις που έκανε αργά το βράδυ της Δευτέρας πριν μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αναφέρθηκε επίσης τόσο στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαιώνοντας ότι έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο νέο Συμβούλιο για την Ειρήνη, αλλά και στην FED, όπου επιδιώκει την αλλαγή του προέδρου της, λέγοντας χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ προεξοφλεί ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης τη Δευτέρα ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία.

«Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε. «Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».