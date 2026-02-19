Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, με τη διεθνή κοινότητα να «κρέμεται» από τα χείλη του για ενδείξεις των επόμενων κινήσεων των ΗΠΑ στην παγκόσμια «σκακιέρα».

Παγκόσμιοι ηγέτες και εθνικές αντιπροσωπείες βρίσκονται σήμερα στην Ουάσινγκτον για την εναρκτήρια συνεδρίαση του νεόδμητου διεθνούς οργανισμού του Αμερικανού προέδρου.

Αρχικά προοριζόταν ως οργανισμός επίβλεψης της Γάζας μετά την κήρυξη εκεχειρίας, αλλά η δικαιοδοσία του συμβουλίου έχει έκτοτε διευρυνθεί από τον Τραμπ ώστε να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων συγκρούσεων.

Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης: «Όσοι δεν αποδέχθηκαν, θα το κάνουν»

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Τραμπ καλωσόρισε τους δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες που παρίστανται, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς έχουν γίνει «απίστευτοι φίλοι» του.

Διαβάστε ακόμα: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να πάρει πυρηνικά από το Ιράν: «Η τελική απόφαση ανήκει στην Τεχεράνη»

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα από τα πιο σημαντικά και καθοριστικά πράγματα, πιστεύω, στα οποία θα εμπλακώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρά την παρουσία δεκάδων παγκόσμιων ηγετών στη συνεδρίαση, επισήμανε ότι αρκετές χώρες, δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Σχεδόν όλοι έχουν αποδεχθεί, και όσοι δεν το έχουν κάνει, θα το κάνουν. Κάποιοι προσπαθούν να το παίξουν λίγο… πονηροί, αυτό δεν λειτουργεί. Δεν μπορείς να το παίζεις πονηρός μαζί μου», είπε ο Τραμπ. «Πρόκειται για το συμβούλιο με το μεγαλύτερο κύρος που έχει συγκροτηθεί ποτέ».

Τραμπ: «Θα ξέρουμε για το Ιράν σε 10 ημέρες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι διεξάγονται «καλές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι οι δύο πλευρές πρέπει να καταλήξουν σε μια ουσιαστική συμφωνία, προσθέτοντας ότι «θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 ημέρες».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει» με το Ιράν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη στο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το Ιράν μπορεί να μην κάνει συμφωνία μαζί μας, αλλά τότε άσχημα πράγματα θα συμβούν», συμπλήρωσε, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Τραμπ: Οι διεθνείς αντιδράσεις για το Συμβούλιο Ειρήνης

Η πρωτοβουλία του έχει δεχθεί και άφθονη κριτική. Οι ηγέτες βασικών συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας, έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν, επικαλούμενοι ανησυχίες για ρωσική εμπλοκή.

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι το Βατικανό δεν θα συμμετάσχει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο, κάτι που οι επικριτές χαρακτήρισαν ως προσπάθεια σφετερισμού της εξουσίας από άλλους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, τον οποίο ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει ως αλυσιτελή.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει σχετικά με το σχέδιο για τη Γάζα: «Είμαι κατά βάθος κτηματομεσίτης και όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία... κοιτάξτε αυτό το όμορφο ακίνητο. Τι θα μπορούσε να γίνει για τόσους πολλούς ανθρώπους...».