Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να πάρει πυρηνικά από το Ιράν: «Η τελική απόφαση ανήκει στην Τεχεράνη»

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί σχετική συμφωνία. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Αλεξέι Λιχατσόφ, επικεφαλής της κρατικής εταιρείας Rosatom, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της Μόσχας να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας του υλικού.

Παράλληλα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η πρόταση μεταφοράς του ουρανίου, με σκοπό τον περιορισμό των ανησυχιών των ΗΠΑ, παραμένει ενεργή, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ωστόσο, υπογραμμίστηκε ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην Τεχεράνη, η οποία καλείται να επιλέξει αν θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του υλικού από το έδαφός της.

Ρωσία: «Διπλό ταμπλό» με Ιράν και ΗΠΑ

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο μακροχρόνιο «θρίλερ» γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να εμποδίσει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 (JCPOA) επί προεδρίας Τραμπ, το Ιράν σταμάτησε να τηρεί τους περιορισμούς, αυξάνοντας το απόθεμα και τον βαθμό εμπλουτισμού του ουρανίου του σε επίπεδα που πλησιάζουν τη στρατιωτική χρήση.

Η μεταφορά του υλικού στη Ρωσία αποτελεί μια δοκιμασμένη μέθοδο «εκτόνωσης», καθώς αφαιρεί από το ιρανικό έδαφος το κρίσιμο υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βόμβα, καθησυχάζοντας έτσι τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ.

Στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, η κίνηση αυτή αντανακλά τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ρωσίας ως διαμεσολαβητή, παρά τις δικές της τεταμένες σχέσεις με τη Δύση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Μόσχα, μέσω της Rosatom, προσπαθεί να αποδείξει ότι παραμένει απαραίτητος παίκτης στην παγκόσμια πυρηνική ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα το Ιράν χρησιμοποιεί αυτή την πρόταση ως διαπραγματευτικό χαρτί.