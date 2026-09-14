Τραμπ: Συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας να μην χτυπούν ενεργειακούς στόχους

Η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε αμοιβαία παύση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποδίδει την άνοδο των τιμών του ντίζελ διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ δήλωσε πως η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους εκατέρωθεν.

«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!», έγραψε, προσθέτοντας ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στον πόλεμο με το Ιράν.

Το Κρεμλίνο θεωρεί δικαιολογημένα τα ρωσικά πλήγματα κοντά στην Πολωνία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε σήμερα τα ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις «αποστολές» των ενόπλων δυνάμεων του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αφορά το ουκρανικό έδαφος. Οι στρατιωτικοί μας εκπληρώνουν τις αποστολές τους σε όλο το ουκρανικό έδαφος και θα συνεχίσουν να το κάνουν», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στη διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

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Σύμφωνα με τις πολωνικές και ουκρανικές αρχές, ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) χτύπησε χθες τη μηχανή ενός επιβατικού τρένου που συνδέει το Κίεβο με τη Βαρσοβία, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, χωρίς να προκληθούν θύματα.

Προσωπικότητες από χώρες της Δύσης, ανάμεσά τους ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA Ντέιβιντ Πετρέους, βρίσκονταν σε σταθμό στη δυτική Ουκρανία «λίγο πριν» η Ρωσία να χτυπήσει το τρένο στην περιοχή αυτή, δήλωσε η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν σχολίασε σήμερα άμεσα το πλήγμα στη μηχανή τρένου. Η Βαρσοβία είχε επίσης δηλώσει ότι άλλο drone εξαπέλυσε πλήγμα κοντά σε μεθοριακό φυλάκιο, πάντα εντός του ουκρανικού εδάφους.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ που προήδρευσε έκτακτης συνεδρίασης μετά τις επιθέσεις, προειδοποίησε κατά πιθανής κλιμάκωσης ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μια «κλιμάκωση» που θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να επηρεάσει το πολωνικό έδαφος.