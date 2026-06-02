Τραμπ: Συνεχίζονται κανονικά οι συνομιλίες με το Ιράν - «Fake news» ότι διεκόπηκαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτησή του κοινωνικό δίκτυο Truth Social, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συνεχίζονται κανονικά, αποκαλώντας «fake news» τις αναφορές ότι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους.

«Τα fake news (ψευδείς ειδήσεις) που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Η.Π.Α. διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν πριν από τέσσερις, τρεις, δύο και μία ημέρα, καθώς και σήμερα. Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει, αλλά όπως είπα στο Ιράν: Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να κλείσετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα (1/6), το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη είχε διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου.