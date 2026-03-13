Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα»

Σε σύντομη συνομιλία του με το Fox News το πρωί της Παρασκευής (13/3) ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά» μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Στο σχόλιο αυτό φαίνεται να επαναλαμβάνει όσα έγραφε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Παρασκευή όπου ανέφερε: «Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα», αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς.

«Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω!».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέχουν στρατιωτική συνοδεία σε πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθεί τέτοιο μέτρο.

«Θα το κάναμε αν χρειαζόταν», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον Μπράιαν Κιλμιντ, όταν ρωτήθηκε αν ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να συνοδεύσει δεξαμενόπλοια μέσα από το θαλάσσιο πέρασμα, το οποίο έχει κλείσει λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Αλλά, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα δούμε τι θα συμβεί.»

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι το Ιράν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να ανακάμψει μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα θα χρειαστεί «χρόνια για να ανοικοδομηθεί», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την έχουν ήδη «πλήξει τόσο σοβαρά».