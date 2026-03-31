Τραμπ: «Θέλετε καύσιμα; Πάρτε εσείς το Στενό - Να μάθετε να πολεμάτε, δεν θα είμαστε εδώ για βοήθεια»

Νέο μήνυμα εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μέσω νέας ανάρτησής του στο Truth Social, λέγοντας: «Θέλετε καύσιμα; Πάρτε εσείς το Στενό του Ορμούζ. Να μάθετε να πολεμάτε, οι ΗΠΑ δεν θα είναι εδώ για να σας βοηθήσουν».

«Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», επισημαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διατυπώνοντας εκ νέου το παράπονό του για τους συμμάχους αναφορικά με την παθητική στάση τους σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεριωθούμενων λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στην καρατόμηση του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Νούμερο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο, και Νούμερο 2, συγκεντρώστε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ.

Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς. Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Το δύσκολο κομμάτι έχει γίνει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο! Πρόεδρος DJT»