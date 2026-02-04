Μενού

Τραμπ: «Θέλω ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε ότι θέλει ο ομόλογός του της Ρωσίας να «βάλει τέλος» στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συνάντηση Πούτιν με Τραμπ στην Αλάσκα
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους πως θέλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια που υπήρξε έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Ο αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε μετά την επανέναρξη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των σημερινών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κι αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του.

