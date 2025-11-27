Τραμπ: «Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση στους εθνοφρουρούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον «έφερε εδώ η κυβέρνηση του (σ.σ. δημοκρατικού προκατόχου του Τζο) Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους σε σύντομο διάγγελμά του από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει το τριήμερο της γιορτής των Ευχαριστιών.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

Ο σοβαρά τραυματισμένος ύποπτος για την επίθεση με τη χρήση πυροβόλου όπλου εναντίον δυο ανδρών της εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο χθες Τετάρτη είναι Αφγανός, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η εφημερίδα Washington Post και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), η οποία ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα για την υπόθεση, δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο της ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

🚨BREAKING: 🇺🇲Two National Guards remain in critical condition after a targeted shooting near the White House.

The suspect is identified as an Afghan national and is in custody.

The FBI is investigating the ambush at Farragut West as a potential act of terrorism.#WashingtonDC pic.twitter.com/Itr3kkwR4c — Apex ᴵᴺᵀᴱᴸ (@TheApexIntel) November 27, 2025

Ο ύποπτος, που έχει συλληφθεί, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media, και φέρεται να έδρασε μόνος, τραυματίστηκε βαριά, όπως και οι δυο εθνοφρουροί, ανέφερε νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας πως σε κάθε περίπτωση θα «πληρώσει ακριβά».