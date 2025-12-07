«Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως αποσυρθεί από τον πόλεμο με την Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο γιος του Τραμπ Τζούνιορ και πολλοί θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τη δήλωση του «προκλητική».

Δεν έμεινε ωστόσο μόνο εκεί. Σε μια μακροσκελή επίθεση κατά του σκοπού της συνέχισης των μαχών στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είπε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι Ουκρανοί είχαν φύγει από τη χώρα τους, αφήνοντας «αυτό που θεωρούσαν πως ήταν η τάξη των χωρικών» να πολεμήσει στον πόλεμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, αλλά είναι κεντρική φιγούρα στο κίνημα Maga. Η παρέμβασή του αντικατοπτρίζει την αντιπάθεια που υπάρχει ανάμεσα σε ορισμένους μέσα στην ομάδα Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται καθώς η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη.

Τραμπ Τζούνιορ: «Η Ουκρανία είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία»

Επιπλέον, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κερδίσει ποτέ εκλογές αν αυτός τελειώσει. Είπε ότι ο Ζελένσκι είναι «οριακά θεοποιημένος» από την αριστερά, αλλά υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία.

Επιτέθηκε επίσης στην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν λειτουργούν, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσίαμπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως εξής: «Θα περιμένουμε τη Ρωσία να χρεοκοπήσει – αυτό δεν είναι σχέδιο».

Είπε ότι κατά την εκστρατεία επαφών του με ψηφοφόρους στις εκλογές του 2022 είχε συναντήσει μόνο τρία άτομα που θεωρούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ένα από τα δέκα σημαντικότερα ζητήματα. Ο κίνδυνος ταχύπλοων από τη Βενεζουέλα που μεταφέρουν τη ναρκωτική ουσία φαιντανύλη στις ΗΠΑ ήταν, όπως είπε, «πολύ πιο σαφής και παρών κίνδυνος από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία ή τη Ρωσία».

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία, ότι είχε παρατηρήσει φέτος το καλοκαίρι σε μία μόνο ημέρα στο Μονακό ότι το 50% των υπεραυτοκινήτων, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν ουκρανικές πινακίδες. «Πιστεύετε ότι αυτά αποκτήθηκαν στην Ουκρανία;» ρώτησε.

«Ακούμε όλες τις φήμες για το τι συμβαίνει όταν βλέπουμε ότι κάθε πινακίδα στο Μονακό είναι ουκρανική […] οι πλούσιοι έφυγαν και άφησαν αυτούς που θεωρούσαν τάξη των χωρικών να πολεμήσουν αυτούς τους πολέμους. Δεν υπήρχε κίνητρο να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί όσο τα χρήματα έρρεαν και έκλεβαν, κανείς δεν έκανε ελέγχους, οπότε δεν υπήρχε λόγος να επιτευχθεί ειρήνη.»

Σε ερώτηση αν ήταν πιθανό ο πατέρας του – που είχε θέσει υποψηφιότητα λέγοντας ότι μπορεί να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία – να αποχωρήσει εντελώς, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ίσως το έκανε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική. Υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται πλέον να είναι «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών».