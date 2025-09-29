Τραμπ: Υποδέχεται τον Νετανιάχου και δηλώνει ξανά αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα δηλώνοντας «αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 20:15 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση για τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι δύο πλευρές, ΗΠΑ και Ισραήλ, βρίσκονταν πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε: «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα». Η δήλωση ανέφερε ακόμη: «Ελπίζουμε ότι και οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη Γάζα. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί με το Κατάρ».

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, το Ισραήλ πιέζει τις ΗΠΑ να προβούν σε αλλαγές στο σχέδιο ειρήνης -με τα 21 σημεία- του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του ρόλου του Κατάρ στον μεταπολεμικό παλαιστινιακο θύλακα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί το Κατάρ να έχει οποιοδήποτε ρόλο στη διαχείριση της Λωρίδας μετά τον πόλεμο, εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ντόχα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θεωρούν το Κατάρ πολύτιμο εταίρο και επιθυμούν να αναλάβει σημαντικό ρόλο.

Το Ισραήλ πιέζει επίσης να αναφερθεί ρητά στη συμφωνία ότι ο ισραηλινός στρατός θα έχει ελευθερία δράσης, σε περίπτωση που η Χαμάς επιχειρήσει να επανεξοπλιστεί ή να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της μετά την υπογραφή της συμφωνίας.