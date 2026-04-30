Τραμπ: Ζητά εκ νέου την απόλυση του Τζίμι Κίμελ - «Καλό θα είναι να γίνει σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εκ νέου από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, να προχωρήσει στην απόλυση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, μετά το σατιρικό σκετς που έκανε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του σε βάρος της Μελάνια Τραμπ, το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε με την ένοπλη επίθεση στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζει το ABC, «δίκτυο ψευδών ειδήσεων» και διερωτάται πότε θα απολύσει τον Κίμελ, συμπληρώνοντας ότι «καλό θα είναι να να γίνει σύντομα».

Ακόμα ο Τραμπ αναφέρει ότι ο Κίμελ δεν είναι αστείος και «διευθύνει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις».

«Πότε θα απολύσει το ABC Fake News Network τον απολύτως καθόλου αστείο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος διευθύνει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση; Ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Και καλό θα είναι να γίνει σύντομα!!!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτησή του.

Η επιμονή του προέδρου για την απόλυση του Κίμελ έρχονται μετά το αστείο που έκανε ο κωμικός την περασμένη εβδομάδα ότι η πρώτη κυρία έλαμπε σαν «μέλλουσα χήρα». Λίγες μέρες μετά τη μετάδοση του σκετς, ένας άνδρας προσπάθησε να εισβάλει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όντας οπλισμένος.

Μετά την ένοπλη επίθεση, τόσο ο Ντόναλντ όσο και η Μελάνια Τραμπ κάλεσαν τον τηλεοπτικό σταθμό του Κίμελ, το ABC, να λάβει μέτρα εναντίον του κωμικού, κατηγορώντας τον ότι προωθεί βίαιη ρητορική.