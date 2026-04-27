Λευκός Οίκος: Σάλος με το φόρεμα από το Temu που φόρεσε η σύζυγος του υπουργού Πολέμου στο δείπνο

Σάλος αντιδράσεων προκλήθηκε στα social media με την σύζυγό του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με αφορμή την επιλογή του φορέματός της για το πολυσυζητημένο δείπνο στον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου (25/04).

Η Jennifer Rauchet εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, μαζί με τον σύζυγό της, φορώντας ένα σομόν φόρεμα που φέρεται να είναι από την πλατφόρμα Temu.

Ο σάλος ξεκίνησε όταν μια 18χρονη content creator, η Ella Devi, έκανε μια ανάρτηση στο X, στην οποία υποστήριξε ότι το φόρεμα της Rauchet προερχόταν από την πλατφόρμα Temu.

«Η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε φόρεμα από το Temu στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (δεν κάνω πλάκα)», έγραψε, δημοσιεύοντας εικόνες από τα δύο φορέματα.

pete hegeseth's wife wore a dress from temu to the white house correspondents dinner (i'm not joking) pic.twitter.com/oCDM2v8rvQ — ella devi (@ellad3vi) April 27, 2026

Η ανάρτηση φυσικά έγινε γρήγορα viral, πυροδοτώντας χιλιάδες σχόλια, με κάποιους να την κατηγορούν για «υποκρισία», συνδέοντας την επιλογή της με τη ρητορική «America First» που έχει κατά καιρούς υιοθετήσει ο σύζυγός της.

«Αν είσαι παντρεμένη με τον America First άνθρωπο, θα έπρεπε να φοράς Αμερικανούς σχεδιαστές και όχι εισαγόμενα από την Κίνα», έγραψε μια χρήστης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Jennifer Rauchet απασχολεί για τις επιλογές της στη μόδα. Στο παρελθόν, έχει επανειλημμένα βρεθεί στο μικροσκόπιο για ντυσίματα που θεωρήθηκαν «αμφιλεγόμενα» ή εκτός πρωτοκόλλου για το επίπεδο των εκδηλώσεων στις οποίες παρευρίσκεται.