Τράρλι Κερκ: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας για το μνημόσυνο του στην Αριζόνα

Εκδήλωση μνήμης για τον Τσάρλι Κερκ θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 21/9, στην Αριζόνα, με ομιλία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον Τσάρλι Κερκ, τον ακροδεξιό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στην Γιούτα πριν δύο εβδομάδες, θα λάβει χώρα στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ, αναμένεται να την παρακολουθήσουν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι και οργανώθηκε από το Turning Point USA.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλες εξέχουσες Αμερικανικές πολιτικές προσωπικότητες κατευθύνονται στην Αριζόνα για να μιλήσουν στην εκδήλωση και τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν θα είναι «δρακόντεια».

Ο Κερκ συνίδρυσε την Turning Point USA όταν ήταν 18 ετών με όραμα να μεταδώσει στoυς νέους Αμερικανούς τις συντηρητικές του αξίες και πυροβολήθηκε σε μια ομιλία στην πανεπιστημιούπολη της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για την πολιτική βία στις ΗΠΑ , όπως λέει το BBC.

Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητά του και πιθανά κίνητρα δολοφονίας του έχουν επιδεινώσει τις βαθιές διαιρέσεις στις ΗΠΑ.

Εκτός από τον Τραμπ, αυτοί που αναμένεται να μιλήσουν στην τελετή είναι η χήρα του Κερκ, Έρικα, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της TPUSA, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο δεξιός πολιτικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον και ο σύμβουλος εσωτερικής, Στίβεν Μίλερ, σύμφωνα με το BBC.



Οι πόρτες ανοίγουν στις 08:00 σε ώρα Αμερικής με το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά στις 11:00 και ο ενδυματολογικός κώδικας είναι τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας -κόκκινο, λευκό ή μπλε.

Η εκδήλωση Θα μεταδοθεί ζωντανά στον λογαριασμό Rumble του Τσάρλι, όπως δήλωσε η TPUSA, ενώ στο στάδιο, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι θα υπάρχουν "ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας" με "έλεγχο σε επίπεδο TSA".

