Τρεις κρατούμενοι φέρονται να απείλησαν τον Σαρκοζί στη φυλακή: «Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια»

Ο φυλακισμένος πλέον Νικολά Σαρκοζί φαίνεται να απειλήθηκε από 3 κρατούμενους.

Ο Νικολά Σαρκοζί
Ο Νικολά Σαρκοζί | ΑΠΕ - ΜΠΕ
Τρεις κρατούμενοι στις φυλακές Λα Σαντέ του Παρισιού ανακρίθηκαν από την αστυνομία, καθώς φέρονται να απείλησαν τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει τους κρατούμενους να τον απειλούν και να τον προπηλακίζουν τη στιγμή που εισερχόταν στη φυλακή. Το υλικό φέρεται να έχει τραβηχτεί από άλλον κρατούμενο, και οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για απειλές κατά της ζωής του πρώην προέδρου.

Στο βίντεο, ένας κρατούμενος ακούγεται να φωνάζει:

«Θα εκδικηθούμε τον Καντάφι, τα ξέρουμε όλα, Σάρκο! Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια!».

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα μέσα στη φυλακή.

Ο 70χρονος Νικολά Σαρκοζί άρχισε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου να εκτίει ποινή φυλάκισης πέντε ετών για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον πρώην Λίβυο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Σαρκοζί κρατείται σε απομονωμένη και ειδικά προστατευόμενη πτέρυγα της φυλακής. Δεν έχει προνομιακή μεταχείριση, ενώ έχει ήδη καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους.

