Τρεις μέρες στη Ρώμη: Τι να δείτε και πού να φάτε στην Αιώνια Πόλη

Εμβληματικά μνημεία, γραφικές γειτονιές, μεγάλες πλατείες, αγορές και κρυμμένα καφέ κάνουν τη Ρώμη να μοιάζει με κινηματογραφικό σκηνικό. Η πόλη που μοιάζει με ζωντανό μουσείο αξίζει να μπει στην ταξιδιωτική λίστα σας, ακόμα κι αν έχετε μόνο τρεις μέρες για να την εξερευνήσετε.
Στην πραγματικότητα, η πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι από εκείνες τις πόλεις που δύσκολα γνωρίζει κανείς σε ένα σύντομο ταξίδι.
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