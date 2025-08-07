Τρίχρονος με κοκαΐνη και κάνναβη στο αίμα του: Οργή στην Ισπανία για τους γονείς «τέρατα»

Ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ένα τρίχρονο παιδί στη Βαλένθια, έδειξαν ότι το αίμα του περιείχε κοκαΐνη και κάνναβη, μία υπόθεση που κατέληξε με τη σύλληψη των γονιών του.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν αυτοί που ειδοποίησαν τις αρχές, ώρες αφού το παιδί είχε διακομισθεί στο ίδρυμα με σπασμούς και ακαμψία, και έγιναν όλες οι σχετικές εξετάσεις, κατά την ΕΡΤ.

Οι γονείς, ηλικίας 26 και 46 ετών, κατηγορούνται για αμέλεια ανηλίκου και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η υπόθεση διερευνάται από την Ομάδα Ανηλίκων (GRUME) της Εθνικής Αστυνομίας, ενώ οι διωκτικές αρχές έχουν διαβιβάσει την υπόθεση στο Πρωτοδικείο της Βαλένθια.

Το παιδί βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και η φροντίδα του έχει προσωρινά ανατεθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες της Ισπανίας. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μέχρι να απολογηθούν ενώπιον του δικαστή.

Η απόφαση να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην ισπανική κοινή γνώμη, με πολίτες και οργανώσεις προστασίας ανηλίκων να εκφράζουν οργή και ανησυχία για την ευθύνη των αρχών και την προστασία των παιδιών σε παρόμοιες περιπτώσεις.