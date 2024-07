Tripadvisor: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία αξιοθέατα της Ευρώπης

Το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κορυφαία αξιοθέατα για το 2024, στο πλαίσιο των βραβείων Travellers' Choice Best of the Best. Η λίστα διαμορφώθηκε με βάση τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του κοινού που επισκέφθηκε την πλατφόρμα σε διάστημα 12 μηνών.

Κορυφαίο αξιοθέατο στην Ευρώπη για το 2024 είναι ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι. Πιο συγκεκριμένα, το πιο διάσημο αξιοθέατο της Πόλης του Φωτός έχει λάβει περίπου 143.000 κριτικές με μέση βαθμολογία 4.5 (λίγο πάνω από 100.000 από αυτές είναι «εξαιρετικές»).

