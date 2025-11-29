Τρομακτικά αδυνατισμένη η Μισέλ Ομπάμα: Την κατηγορούν ότι πήρε Ozempic

Πιο αδύνατη από ποτέ εμφανίζεται η Μισέλ Ομπάμα (Michelle Obama) στις πρόσφατες αναρτήσεις της στο Instagram και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, μόνο ασχολίαστο δεν θα «μπορούσε» να περάσει από τους χρήστες.

Μία συγκεκριμένη ανάρτηση όπου τη βλέπουμε στα παρασκήνια φωτογράφισής της από τη διάσημη φωτογράφο, Annie Leibovitz, ήταν εκείνη που προκάλεσε και αρνητικά σχόλια στα social media με πολλούς χρήστες να γράφουν ότι η 61χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει πάρει φάρμακα αδυνατίσματος, όπως Ozempic, αλλά δεν το λέει δημόσια.

«Η Annie Leibovitz γνώριζε πάντα ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει περισσότερα από το να διατηρήσει μια στιγμή- μπορεί να πει κάτι. Το βιβλίο της "Women" έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές τους μέσα από τον φακό της.

Ήταν τιμή μου να φωτογραφηθώ από την Annie για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εμφανίζονται οι γυναίκες σήμερα. Ελπίζω να το βρείτε τόσο εμπνευσμένο όσο κι εγώ» έγραψε στη λεζάντα της επίμαχης ανάρτησής της η Μισέλ Ομπάμα.

Η τρομερά αδύνατη σιλουέτα της έγινε αντικείμενο συζήτησης και στο X με τους χρήστες να σχολιάζουν πως αυτό που τους ενοχλεί είναι που δεν το παραδέχεται δημόσια.

Δεν έλειψαν και κάποιοι που έγραψαν πως είναι πιθανόν να έχασε όλα αυτά τα κιλά με personal training και αυστηρή διατροφή, αλλά με το Ozempic είναι πολύ πιο εύκολο.

«Ποτέ δεν ζυγιζόμουν», είχε δηλώσει - μεταξύ άλλων - η Μισέλ Ομπάμα το 2022 στο People, συμπληρώνοντας πως «δεν χωράς στα ρούχα που φορούσες τον προηγούμενο χρόνο», ενώ είχε εξομολογηθεί πως «πρέπει να είμαι πιο προσεκτική, όχι εμμονική, αλλά πιο προσεκτική».

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επανήλθε στο θέμα και αυτόν τον μήνα πάλι σε συνέντευξή της στο People όπου είπε:

«Η υγεία μου ήταν πάντα πρωταρχικής σημασίας. Αυτά που τρώω, η γυμναστική, οι τακτικές επισκέψεις στον γιατρό. Κάνω όλα όσα πρέπει να κάνω, επειδή εκτιμώ την υγεία μου και αυτό μου επιτρέπει επίσης να αξιοποιώ στο μέγιστο το παρόν, επειδή δεν πονάω, δεν είμαι άρρωστη. Είμαι πιο ζωντανή από ποτέ».