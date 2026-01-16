Τρομακτικό βίντεο από τη Ρωσία: Χιονοστιβάδα σαρώνει θέρετρο - Σκεπάζει το μέρος σε λίγα δευτερόλεπτα

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς καταγράφει μία χιονοστιβάδα που σαρώνει ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Ρωσία, με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Τα πλάνα, σύφωνα με τη Daily Mail, τραβήχτηκαν στο όρος Έλμπρους στη νότια Ρωσία την Πέμπτη (15/1) και δείχνουν μια χιονοστιβάδα να κατακλύζει την πλαγιά του βουνού.

Οι άνθρωποι παρακολουθούσαν με τρόμο από ένα πάρκινγκ στο θέρετρο στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, καθώς η χιονοστιβάδα κατευθυνόταν προς το μέρος τους. Κάποιοι προσπάθησαν να τρέξουν, αλλά γρήγορα κακακλύστηκαν από το τεράστιο σύννεφο χιονιού, με την περιοχή να γίνεται εντελώς λευκή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ οι αρχές είχαν ήδη κλείσει τμήματα του βουνού, διακόπτωντας τη λειτουργία του τελεφερίκ στις 10 Ιανουαρίου, λόγω φόβων για χιονοστιβάδα εν μέσω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Το όρος Ελμπρους είναι η υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης με υψόμετρο 5.642 μέτρα και είναι ένας δημοφιλής, αν και απαιτητικός, προορισμός για ορειβασία. Στο βουνό σημειώνονται περίπου 15 έως 30 θάνατοι κάθε χρόνο, συχνά με την εμπλοκή απροετοίμαστων ορειβατών που αιφνιδιάζονται από τις ξαφνικές αλλαγές του καιρού.

Τον τελευταίο μήνα, τουλάχιστον 17 άτομα έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδες στην Ευρώπη, εν μέσω προειδοποιήσεων «εξαιρετικού κινδύνου» από τις αρχές. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, οκτώ άτομα σκοτώθηκαν, με πολλά περιστατικά να αφορούν σκιέρ εκτός πίστας στις Άλπεις.