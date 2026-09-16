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Τρόμος για δεκάδες επιβάτες σε πτήση: Η στιγμή που διαλύεται η οροφή αεροσκάφους κατά την απογείωση

Βίντεο από πτήση στο Ιράν, δείχνει τη στιγμή που το εσωτερικό ενός αεροπλάνου διαλύεται λόγω βλάβης, προκαλώντας αναστάτωση σε δεκάδες επιβάτες.

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Αεροσκάφος
Αεροσκάφος | Shutterstock
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Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δεκάδες επιβάτες σε πτήση στο Ιράνόταν κατά τη διάρκεια της απογείωσης, η οροφή και τμήματα ενός Boeing 737 της Sepehran Airlines, άρχισαν να διαλύονται. 

Το αεροπλάνο,  εκτελούσε εσωτερική πτήση από το Μασχάντ προς το Κερμανσάχ του Ιράν και επέστρεψε στο Μασχάντ για αναγκαστική προσγείωση αφού το εξωτερικό στρώμα ελαστικού ενός τροχού του συστήματος προσγείωσης αποκολλήθηκε κατά την απογείωση και το πλήρωμα ανέφερε στη συνέχεια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον κινητήρα.

Βίντεο που προέβαλε μεταξύ άλλων και ο ΣΚΑΪ, δείχνει τους τρομοκρατημένους επιβάτες, άλλους να ουρλιάζουν και άλλους να προσεύχονται. 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κερμανσάχ με άλλη πτήση αντικατάστασης.

 

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