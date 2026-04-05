Τρόμος σε φεστιβάλ στη Λουιζιάνα: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος

Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 13 άτομα, σύμφωνα τις τοπικές Αρχές.

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος. Ειδικότερα, ο έλεγχος έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, όταν το όριο στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι 0,08%.

Front end damage is visible on the vehicle thought to be involved in New Iberia, Louisiana. https://t.co/COwvZHj62D pic.twitter.com/jK8tiH4sG5 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) April 4, 2026

Σε βάρος του 57χρονου Τοντ Λάντρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ματαίωσαν το υπόλοιπο εορταστικό πρόγραμμα, εκφράζοντας τη θλίψη τους για το συμβάν.

«Προσευχόμαστε για τα θύματα και τις οικογένειές τους σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.



🚨 Visuals from Louisiana as a vehicle plows into a parade in New Iberia.



KADN reports that at least 20 people are injured. https://t.co/cfYs0PcVP8 pic.twitter.com/44kCYb0l5w — Clash Observer (@clashobserver) April 4, 2026