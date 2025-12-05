Τρόμος σε πτήση στη Βραζιλία: Η στιγμή που αεροσκάφος πιάνει φωτιά

Ένα τρομακτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση Airbus A320, της LATAM στη Βραζιλία, καθώς το αεροσκάφος έπιασε φωτιά.
Ευτυχώς, όπως σημειώνει το Watch Tower, η φωτιά ξέσπασε καθώς είχε προσγειωθεί και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.
Το αεροπλάνο βρισκόταν στον διάδρομο τροχοδρόμησης όταν η καμπίνα γέμισε ξαφνικά καπνό.
Αμέσως εκκενώθηκε το αεροσκάφος.
