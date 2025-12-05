Τρόμος σε πτήση στη Βραζιλία: Η στιγμή που αεροσκάφος πιάνει φωτιά

Ένα τρομακτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση Airbus A320, της LATAM στη Βραζιλία, καθώς το αεροσκάφος έπιασε φωτιά.

Ευτυχώς, όπως σημειώνει το Watch Tower, η φωτιά ξέσπασε καθώς είχε προσγειωθεί και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

¡Qué susto! 😥 Me enteré de que un Airbus A320 de LATAM se incendió en Brasil tras aterrizar. Al parecer, una carretilla de equipaje provocó el fuego que llenó de humo la cabina. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados a tiempo. ¡Un alivio! 🙏✈️

Το αεροπλάνο βρισκόταν στον διάδρομο τροχοδρόμησης όταν η καμπίνα γέμισε ξαφνικά καπνό.

Αμέσως εκκενώθηκε το αεροσκάφος.