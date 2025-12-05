Μενού

Τρόμος σε πτήση στη Βραζιλία: Η στιγμή που αεροσκάφος πιάνει φωτιά

Ανησυχία για δεκάδες επιβάτες στην πτήση της   Airbus A320 LATAM στη Βραζιλία, καθώς ξαφνικά εκδηλώθηκε φωτιά στο αεροσκάφος.

αεροπλάνο
Αεροπλάνο | Shutetrstock
Ένα τρομακτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση Airbus A320, της LATAM στη Βραζιλία, καθώς το αεροσκάφος έπιασε φωτιά.

Ευτυχώς, όπως σημειώνει το Watch Tower, η φωτιά ξέσπασε καθώς είχε προσγειωθεί και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς

Το αεροπλάνο βρισκόταν στον διάδρομο τροχοδρόμησης όταν η καμπίνα γέμισε ξαφνικά καπνό.

Αμέσως εκκενώθηκε το αεροσκάφος. 

