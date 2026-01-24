Τρόμος στη Μινεσότα: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν ένα 2χρονο κορίτσι και τον πατέρα του

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης (ICE) συνέλαβαν ένα δίχρονο κορίτσι και τον πατέρα της στο Μινεάπολις στις ΗΠΑ την Πέμπτη και τους μετέφεραν στο Τέξας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και τους δικηγόρους της οικογένειας.

Ο πατέρας, που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Elvis Joel TE, και η κόρη του σταμάτησαν και συνελήφθησαν από τους πράκτορες γύρω στη 1 μ.μ., ενώ επέστρεφαν στο σπίτι από το κατάστημα. Μέχρι το βράδυ, ομοσπονδιακός δικαστής είχε διατάξει την απελευθέρωση του κοριτσιού μέχρι τις 9:30 μ.μ. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι τους έβαλαν και τους δύο σε αεροπλάνο με προορισμό κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Η Irina Vaynerman, μία από τις δικηγόρους της οικογένειας, δήλωσε στον Guardian εχθές (23/1) ότι οι αξιωματούχοι μετανάστευσης μετέφεραν και τους δύο πίσω στο Μινεσότα και απελευθέρωσαν τη δίχρονη στην επιμέλεια της μητέρας της. Ο πατέρας παραμένει κρατούμενος στο Μινεσότα, είπε.

«Ο τρόμος είναι πραγματικά αδιανόητος», είπε η Vaynerman. «Η διαστροφή όλης αυτής της κατάστασης είναι πέρα από κάθε λόγο».

Σύλληψη από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα: Τι αναφέρουν οι δικηγόροι

Τα δικαστικά έγγραφα και οι καταθέσεις των δικηγόρων περιγράφουν μια συγκλονιστική εικόνα της κράτησης του μωρού και του πατέρα του, καθώς και τις απεγνωσμένες προσπάθειες που ακολούθησαν για να απελευθερωθεί και να επανενωθεί με τη μητέρα της. Η κράτηση πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του πεντάχρονου Liam Ramos στο Μινεσότα από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (ICE), σε μια υπόθεση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και αυξημένη κριτική για την επιθετική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή.

Καθώς ο πατέρας και η κόρη επέστρεφαν στο σπίτι, οι πράκτορες μπήκαν στην αυλή και την είσοδο του σπιτιού, σύμφωνα με κατάθεση της Kira Kelley, μιας από τις δικηγόρους της οικογένειας. Οι πράκτορες δεν είχαν ένταλμα, ανέφερε η δικηγόρος. Ένας από αυτούς φέρεται να έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου του πατέρα ενώ μέσα βρισκόταν το κορίτσι.

Η μητέρα ήταν στην πόρτα και μπήκε μέσα στο σπίτι καθώς πλησίαζαν οι πράκτορες, έγραψε η Kelley. Οι πράκτορες αρνήθηκαν να αφήσουν τον πατέρα να φέρει την κόρη του στη μητέρα ή σε άλλα μέλη της οικογένειας που «περίμεναν τρομοκρατημένα μέσα στο σπίτι».

Το δίχρονο κορίτσι και ο πατέρας του τοποθετήθηκαν σε όχημα των υπηρεσιών μετανάστευσης, που σύμφωνα με την Kelley δεν είχε καθισματάκι για παιδιά.

Οι δικηγόροι κατέθεσαν επείγουσα αίτηση, η οποία αρχικά αναφέρθηκε από τη Minnesota Star Tribune, ζητώντας την απελευθέρωση του Elvis Joel TE και της κόρης του. Ομοσπονδιακός δικαστής στο Μινεσότα εξέδωσε εντολή περίπου στις 8:10 μ.μ., απαγορεύοντας στην κυβέρνηση να τους μεταφέρει εκτός Μινεσότα, και αργότερα εξέδωσε δεύτερη εντολή που απαιτούσε την άμεση απελευθέρωση του κοριτσιού στην επιμέλεια της Kelley.

Η Kelley είχε λάβει άδεια από τη μητέρα του κοριτσιού να γίνει προσωρινή κηδεμόνας «για την παραλαβή του βρέφους από την κράτηση μεταναστευτικών υπηρεσιών».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε ότι η απελευθέρωση του κοριτσιού ήταν αναγκαία λόγω «κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης», σημειώνοντας ότι είναι πολύ πιθανό η βασική αίτηση να είχε επιτυχία. «Φυσικά, δεν έχει κανένα ποινικό ιστορικό», έγραψε ο δικαστής για το δίχρονο.

Ο πατέρας, που κατάγεται από τον Ισημερινό, έχει εκκρεμή αίτηση ασύλου και δεν έχει τελεσίδικη εντολή απέλασης, σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Το κορίτσι, σύμφωνα με τους δικηγόρους, ζει στο Μινεάπολις «από τη γέννησή της στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δεν απάντησε σε ερωτήσεις την Παρασκευή σχετικά με το γιατί ο πατέρας και η κόρη μεταφέρθηκαν στο Τέξας και ποια βήματα έλαβε η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί με την εντολή του δικαστή.