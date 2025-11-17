Τρόμος στη Νιγηρία: Εισβολή ενόπλων σε οικοτροφείο - Εκτέλεσαν τον διευθυντή, απήγαγαν 25 μαθήτριες

Οπλισμένοι με τουφέκια, εισέβαλαν στο Κυβερνητικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Θηλέων στην πόλη Μάγκαμέλος της Νιγηρίας και αφού σκότωσαν τον υποδιευθυντή του οικοτροφείου Γιακούμπου Μακούκου επειδήν αντιστάθηκε, απήγαγαν 25 μαθήτριες, ανακοίνωσε η αστυνομίας.
Φρουρός ασφαλείας τραυματίσθηκε, είπε στο Ρόιτερς ένας εκπαιδευτικός που ζήτησε να μην κατονομασθεί επειδή ανησυχούσε για την ασφάλειά του.
Οι ένοπλοι διέφυγαν προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα μαζί με τις μαθήτριες που απήγαγαν, είπε ο εκπαιδευτικός.
Μαζικές απαγωγές από σχολεία σημειώνονται στη βορειοδυτική Νιγηρία, τις οποίες πραγματοποιούν συμμορίες ενόπλων που ζητούν λύτρα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.
