Τρόμος στις ΗΠΑ: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης - Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

Νέο μακελειό, ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του και τέσσερα άλλα άτομα να τραυματίζονται όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα πάρκο της Νέας Υόρκης, όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος για ένα τουρνουά μπάσκετ.
Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν γύρω στις 7:27 μ.μ., όταν πολλοί σκοπευτές άνοιξαν πυρ μέσα στο πάρκο Haffen στο Μπρονξ, προκαλώντας το πλήθος που βρισκόταν εκεί να διασκορπιστεί και να αναζητήσει καταφύγιο, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD).
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο πάρκο μετά από κλήσεις στο 911 που ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι είχαν πυροβοληθεί, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.
Κατά την άφιξή τους στο πάρκο, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν 32χρονο άνδρα που είχε πυροβοληθεί στο στήθος και μια 17χρονη κοπέλα που είχε πυροβοληθεί στο πρόσωπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.
Και τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν στο Jacobi Medical Center στο Μπρονξ, όπου ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός. Η τραυματισμένη έφηβη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Τα τρία άλλα θύματα που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ιδιωτικά οχήματα, μεταξύ των οποίων ένας 30χρονος άνδρας και μια 29χρονη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και οι δύο στην πλάτη και η κατάστασή τους είναι σταθερή.
Ένας 42χρονος άνδρας τραυματίστηκε επίσης στο χέρι κατά τη διάρκεια του συμβάντος και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο Montefiore στο Μπρονξ και η κατάστασή του είναι σταθερή.
