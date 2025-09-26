Τσακώθηκαν Τραμπ με Μελάνια μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο - Τους «έπιασε» η κάμερα

Συζυγικό καυγαδάκι φαίνεται πως είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια, την ώρα που επέβαιναν στο προεδρικό ελικόπτερο, αλλά για κακή τους τύχη, τους έπιασε η κάμερα, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τον Εμμανουέλ Μακρόν και την Μπριζίτ.

Το ζευγάρι εθεάθη να έχει μια αμήχανη και έντονη συζήτηση στο Marine One, το ελικόπτερο του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς επέστρεφαν από μια εκρηκτική μέρα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ο 79χρονος Πρόεδρος εθεάθη - μέσα από το παράθυρο του Marine One - να δείχνει την 55χρονη Πρώτη Κυρία, καθώς συνομιλούσαν καθισμένοι ο ένας απέναντι στον άλλον, το βράδυ της Τετάρτης (24/9). Η συζήτησή τους στη συνέχεια ήταν έντονη με χειρονομίες.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι εθεάθη να κατεβαίνει από το ελικόπτερο και να κρατιέται χέρι-χέρι καθώς περπατούσαν στο South Lawn και μέσα στον Λευκό Οίκο, προσπαθώντας να δείξουν μία εντελώς διαφορετική εικόνα στη σχέση τους, από αυτή που είχαν δευτερόλεπτα πριν.



