Τσάρλι Κερκ: «Δεν έχω δει ποτέ το βίντεο της δολοφονίας», εξομολογείται η χήρα του

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk), Έρικα Κερκ, αποκάλυψε ότι δεν έχει δει ποτέ το βίντεο της δολοφονίας του συζύγου της και ότι δεν σκοπεύει ποτέ να το παρακολουθήσει, καθώς μίλησε ανοιχτά για το πώς αντιμετωπίζει την απώλειά του σε συνέντευξη στο Fox News.

«Δεν είδα ποτέ το βίντεο, και δεν θα το δω ποτέ», είπε στην εκπομπή. «Δεν θέλω να το δω. Υπάρχουν πράγματα που, αν τα δεις, δεν μπορείς ποτέ να τα ξεχάσεις. Σημαδεύουν την ψυχή σου για πάντα. Δεν θέλω να δω τη δημόσια δολοφονία του άντρα μου, ούτε θέλω τα παιδιά μου να τη δουν».

Το βράδυ πριν από τη δολοφονία, η Έρικα και η κόρη τους κοιμήθηκαν στο κρεβάτι του ζευγαριού, ενώ ο Τσάρλι κοιμήθηκε στο δωμάτιο της κόρης τους, για να ξεκουραστεί πριν από την ομιλία του την επόμενη ημέρα. «Εκείνο το βράδυ ήταν ενθουσιασμένος. Έλεγε: ‘Ανυπομονώ, θα είναι η καλύτερη μέρα’», θυμήθηκε η Έρικα .

Το επόμενο πρωί θα ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπε. «Ήρθε, πήρε το δαχτυλίδι και το κολιέ του, και έφυγε. Δεν πρόλαβα καν να του δώσω ένα φιλί αντίο», είπε συγκινημένη.

Η μέρα της δολοφονίας

Εκείνη την ημέρα η Έρικα έμεινε στην Αριζόνα για να φροντίσει τη μητέρα της, που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. «Ο Τσάρλι μού είπε: ‘Το σπίτι σε χρειάζεται. Έλα μαζί μου στην επόμενη εκδήλωση την Πέμπτη’», διηγήθηκε. Ενώ βρισκόταν στο ιατρείο, είδε βίντεο του Τσάρλι να πετά καπέλα στο κοινό στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Λίγα λεπτά αργότερα δέχθηκε ένα τηλεφώνημα: «Ο φίλος μας, ο Mikey, μου είπε: “Η Έρικα , ο Τσάρλι πυροβολήθηκε. Πάρε τα παιδιά, πάρε ασφάλεια, φύγε. Τον πυροβόλησαν”. Έτρεξα έξω από το ιατρικό κέντρο και κατέρρευσα στο πάρκινγκ», περιέγραψε.

Ο Τσάρλι σκοτώθηκε ακαριαία, χτυπημένος στον λαιμό από μια σφαίρα που εκτοξεύτηκε από τουφέκι με μηχανισμό μπουλόνι, λίγο μετά το μεσημέρι. «Ο τρόπος που τον χτύπησε η σφαίρα, πέθανε αμέσως», είπε η Έρικα . «Είμαι ευγνώμων που δεν υπέφερε. Ίσως να νόμιζε για μια στιγμή πως είχε “αρπαχτεί” στον Παράδεισο και να αναρωτήθηκε πού είναι όλοι οι άλλοι. Άνοιξε τα μάτια του και ήταν με τον Κύριο».

Η 36χρονη χήρα αποκάλυψε ότι είχε εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλειά του, αφού ο Kirk συχνά συμμετείχε σε έντονες αντιπαραθέσεις σε πανεπιστήμια. «Του έλεγα: Τσάρλι , έχεις σκεφτεί ποτέ να φοράς αλεξίσφαιρο;» ανέφερε. «Μου έλεγε πως το είχε ψάξει, αλλά πάντα κατέληγε: ‘Αν είναι να με βρουν, θα με βρουν’. Δεν φοβόταν. Και, στην τελική, ούτε το γιλέκο θα είχε βοηθήσει».

«Έμοιαζε τόσο ζωντανός»

Όταν έφτασε στη Γιούτα, ζήτησε να δει τον νεκρό σύζυγό της, αλλά οι αστυνομικοί τη συμβούλεψαν να περιμένει το γραφείο τελετών λόγω της κατάστασής του. Εκείνη αρνήθηκε. «Είπα: “Με όλο τον σεβασμό, θέλω να δω τι του έκαναν και να του δώσω ένα φιλί, γιατί δεν πρόλαβα το πρωί”».

Η Έρικα αντίκρισε το σώμα του στο νοσοκομείο. «Έμοιαζε τόσο ζωντανός», είπε. «Είμαι τόσο ευγνώμων που τον είδα τότε, γιατί όταν βλέπεις κάποιον στο γραφείο τελετών, δεν είναι ποτέ ο ίδιος. Εκεί ήταν ακόμα ζεστός, τα μάτια του μισάνοιχτα και είχε ένα ελαφρύ χαμόγελο».

Αυτό το τελευταίο χαμόγελο, όπως είπε, έχει γίνει για εκείνη σύμβολο του αδάμαστου πνεύματος του Τσάρλι . «Αυτό το χαμόγελο λέει: “Νόμιζες ότι μπορούσες να σταματήσεις ό,τι έχτισα. Τη ζωή μου, το κίνημά μου, την αποστολή μου. Πήρες το σώμα μου, όχι την ψυχή μου.”»

Η Erika Kirk θα τιμηθεί με το πρώτο Βραβείο Κληρονομιάς Charlie Kirk στην 7η ετήσια τελετή των Fox Nation Patriot Awards στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη.