Τσεχία: Φωτιά κατέστρεψε 70.000 ζευγάρια παπούτσια της θρυλικής Bata

Φωτιά σε μια αποθήκη στο Ζλιν, στην Τσεχία, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην εμβληματικής υποδηματοποιίας Bata, κατέστρεψε 70.000 ζευγάρια παπούτσια, ανακοίνωσε η εταιρία Vasky που τα κατασκεύασε, υπολογίζοντας τις απώλειές της σε επτά εκατομμύρια δολάρια (6,1 εκατομμύρια ευρώ).

Δεν τραυματίστηκε κανείς, διευκρίνισαν οι πυροσβέστες, προσθέτοντας ότι η φωτιά παρέμενε εκτός ελέγχου σήμερα το απόγευμα και ότι το κτίριο συνέχιζε να καταρρέει.

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα και αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη δοκιμασία στην ιστορία της Vasky. Μας πονάει», αντέδρασε σε ανάρτησή του στο Facebook ο ιδρυτής της Vasky, ο Βάτσλαβ Στάνεκ.

Υπολόγισε ότι η αξία των υποδημάτων και των ρούχων που καταστράφηκαν σε αυτό το εργοστάσιο ανέρχεται περίπου σε επτά εκατομμύρια δολάρια.

Ο Στάνεκ ίδρυσε την υποδηματοποιία Vasky το 2016 προκειμένου να συνεχίζει την παράδοση του υποδήματος στο Ζλιν, στην ανατολική Τσεχία, που άρχισε ο Τόμας Μπάτα, ο οποίος είχε ιδρύσει εκεί τη δική του βιοτεχνία υποδημάτων το 1894.

A fire broke out at the former Bata shoe factory in Zlin, Czech Republic, destroying a shoe storage building and prompting evacuation. No casualties or injuries have been reported pic.twitter.com/IuY4OMz8Qu — Reuters (@Reuters) July 9, 2026

Μετά τον θάνατό του το 1932, την επιχείρηση ανέλαβε ο ετεροθαλής αδελφός του, o Γιαν Αντονίν Μπάτα. Διέφυγε από την Τσεχοσλοβακία την οποία είχαν καταλάβει οι ναζί το 1939, στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία όπου η επιχείρησή του άνθισε και μετατράπηκε σε παγκόσμια αυτοκρατορία.

Το εργοστάσιο Bata στο Ζλιν κρατικοποιήθηκε και μετονομάστηκε Svit αφότου οι κομμουνιστές πήραν την εξουσία και εγκαθίδρυσαν μια σοσιαλιστική οικονομία στην Τσεχοσλοβακία το 1948. Το εργοστάσιο έκλεισε μετά την επανάσταση του 1989, που ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς τέσσερα χρόνια προτού η Τσεχοσλοβακία χωριστεί ειρηνικά σε Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία.

Οι χώροι στη συνέχεια ανακαινίστηκαν για να στεγάσουν γραφεία της περιφερειακής κυβέρνησης ή ένα μουσείο.

Ο Στάνεκ δήλωσε ότι η Vasky, που παράγει παπούτσια επίσης στη γειτονική Σλοβακία, θα συνεχίσει να τα κατασκευάζει παρά τη ζημία.

«Χάσαμε αυτά που είχαμε φτιάξει, όχι τον λόγο που το κάνουμε. Έχουμε πάντα τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία και τη βούληση να ξεκινήσουμε από την αρχή», πρόσθεσε ο Στάνεκ.