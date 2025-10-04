Τσεχία: Κερδίζει τις εκλογές ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις - Γιατί ανησυχεί η ΕΕ

Ο δεξιός λαϊκιστής Αντρέι Μπάμπις αλλά και δισεκατομμυριούχος και το κόμμα του ANO προηγούνται στις εκλογές στην Τσεχία, με καταμετρημένο το 90% των ψήφων, συγκεντρώνοντας το 35%, έναντι 22% της κυβερνώσας κεντροδεξιάς συμμαχίας Spolu του πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα.

Η συμμετοχή άγγιξε το 68%, το υψηλότερο από το 1998. Η παράταξη STAN ακολουθεί με 10%, ενώ το ακροδεξιό, ευρωσκεπτικιστικό SPD βρίσκεται στο 8%. Έκπληξη των εκλογών αποτελεί το νέο κόμμα Motorists for Themselves, που μπαίνει στη Βουλή με 7%. Αντιθέτως, το ακροαριστερό Stačilo! πιθανότατα δεν περνά το όριο.

Τσεχία: Γιατί η νίκη του Αντρέι Μπάμπις προκαλεί ανησυχία στην ΕΕ

Η νίκη Μπάμπις προκαλεί ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει υποσχεθεί να σταματήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, να αμφισβητήσει τις αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και να συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πράσινη Συμφωνία.

Ο Τσέχος ΥΠΕΞ Γιάν Λιπάβσκι δήλωσε πως φοβάται ότι η Τσεχία μπορεί να απομονωθεί στην ΕΕ, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Δηλαδή, η ανησυχία αφορά μια πιθανή στροφή της χώρας προς τον ευρωσκεπτικισμό και τον αυταρχισμό. Ο Μπάμπις πιθανότατα δεν θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα χρειαστεί συμμαχίες – με πιθανούς εταίρους το SPD ή τους Motorists, επιλογές που προκαλούν ανησυχία στους αναλυτές.

Πηγή: Politico