Τσεχία: Ο πρωθυπουργός έκοψε λουλούδια από προστατευόμενη περιοχή - «Θα πληρώσω το πρόστιμο»

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, ζήτησε συγγνώμη επειδή έκοψε λουλούδια κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε προστατευόμενη περιοχή στο βουνό Lysá hora, στα ανατολικά της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε πρόστιμο προβλέπεται.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, ο Τσέχος πρωθυπουργός εξήγησε ότι μάζεψε τα λουλούδια στη μνήμη ενός συναδέλφου του από το κίνημα ANO, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και με τον οποίο είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο βουνό.

«Ίσως παραβίασα κάποιον νόμο, για τον οποίο ζητώ συγγνώμη και σίγουρα θα πληρώσω πρόστιμο αν χρειαστεί, φυσικά», ανέφερε ο Μπάμπις.

Σε πλάνα από την , ταπεζοπορία οποία αναρτήθηκαν στη σελίδα του στο Facebook, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να κρατά ένα μικρό μπουκέτο λουλούδια, το οποίο στη συνέχεια αφήνει στην κορυφή ενός μνημείου.

Ο Μπάμπις πραγματοποίησε την ανάβαση συνοδευόμενος από δύο υπουργούς, πολιτικούς και υποστηρικτές του, φτάνοντας στην κορυφή του βουνού, σε υψόμετρο 1.324 μέτρων.

Πάντως, ειδικός σε περιβαλλοντικά θέματα από οργανισμό που εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχίας ανέφερε ότι τα λουλούδια που έκοψε ο πρωθυπουργός ανήκουν σε συνηθισμένα είδη και εκτίμησε ότι είναι μάλλον απίθανο να του επιβληθούν κυρώσεις.