​Τσέλιε - ΑΕΚ: Πώς να περάσετε 24 ώρες στο Τσέλιε της Σλοβενίας

Το Τσέλιε της Σλοβενίας συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιστορία, τον πολιτισμό και την ατμόσφαιρα μιας μικρής αλλά ζωντανής ευρωπαϊκής πόλης.
Αυτές τις μέρες όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, καθώς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε την Πέμπτη (02/10) στο Stadion Z’dežele.
Το Τσέλιε βρίσκεται μόλις μια ώρα οδικώς από τη Λιουμπλιάνα και είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Savinja και περιτριγυρισμένο από λόφους.
