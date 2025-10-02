Μενού

​Τσέλιε - ΑΕΚ: Πώς να περάσετε 24 ώρες στο Τσέλιε της Σλοβενίας

Όλα όσα αξίζει να κάνετε αν βρεθείτε στη γοητευτική πόλη Τσέλιε της Σλοβενίας με αφορμή τον αγώνα Τσέλιε - ΑΕΚ.

Reader symbol
Newsroom
Τσέλιε Σλοβενία
Τσέλιε - Σλοβενία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Το Τσέλιε της Σλοβενίας συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιστορία, τον πολιτισμό και την ατμόσφαιρα μιας μικρής αλλά ζωντανής ευρωπαϊκής πόλης.

Αυτές τις μέρες όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, καθώς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε την Πέμπτη (02/10) στο Stadion Z’dežele.

Το Τσέλιε βρίσκεται μόλις μια ώρα οδικώς από τη Λιουμπλιάνα και είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Savinja και περιτριγυρισμένο από λόφους.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ