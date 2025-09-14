Τυφλός άνδρας στον Καναδά ξαναβλέπει μετά από την αμφιλεγόμενη επέμβαση «δόντι στο μάτι»

Ένας τυφλός άνδρας βλέπει για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, έπειτα από σπάνια χειρουργική επέμβαση γνωστή ως «δόντι στο μάτι» στον Καναδά.

Ο 34χρονος Brent Chapman από το Βόρειο Βανκούβερ του Καναδά, έχασε την όρασή του όταν ήταν 13 ετών, αφού παρουσίασε μια εξαιρετικά σπάνια αλλεργική αντίδραση στην ιβουπροφαίνη, γνωστή ως σύνδρομο Stevens-Johnson, σύμφωνα με το Today.com.

Η ασθένεια τον άφησε τυφλό και στα δύο μάτια και πέρασε τις επόμενες δύο δεκαετίες αναζητώντας θεραπείες για να αποκαταστήσει την όρασή του.

Καμία από τις θεραπείες που δοκίμασε ο Chapman δεν αποδείχθηκε επιτυχημένη μακροπρόθεσμα, οπότε και τελικά επικοινώνησε με τον Δρ. Greg Moloney, οφθαλμίατρο στο Νοσοκομείο Mount Saint Joseph του Providence Health Care στο Βανκούβερ.

Η σπάνια επέμβαση «δόντι στο μάτι»

Ο Moloney πρότεινε τη σπάνια επέμβαση «δόντι στο μάτι» στο δεξί μάτι του Chapman. Η χειρουργική επέμβαση, η οποία αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και έχει πραγματοποιηθεί σε μικρό ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως, περιλαμβάνει πολλαπλά βήματα.

Το δόντι του ασθενούς αφαιρείται και στη συνέχεια ανοίγεται μια μικρή τρύπα στο κέντρο. Ένας προσθετικός φακός τοποθετείται πάνω από την τρύπα και το δόντι τοποθετείται τελικά στο μπροστινό μέρος του ματιού του ασθενούς, όπου μπορεί να δει μέσα από τον νέο φακό.

Ο Moloney εξήγησε στο Today.com ότι χρησιμοποιείται ένα δόντι του ασθενούς επειδή μειώνει τις πιθανότητες το σώμα να αντιληφθεί το αντικείμενο ως ξένο σώμα και να το απορρίψει.

«Συνήθως, η αντίδραση είναι σοκ, έκπληξη και ειλικρινής δυσπιστία ότι (η διαδικασία) υπάρχει καν», δήλωσε ο οφθαλμίατρος για τη θεραπεία.

Ο Chapman είπε ότι και αυτός αρχικά νόμιζε ότι η διαδικασία ακουγόταν σαν κάτι βγαλμένο από ταινία.

«Ακούστηκε λίγο σαν επιστημονική φαντασία. Σκέφτηκα, ποιος το σκέφτηκε αυτό; Είναι τόσο τρελό», είπε στο Today.com.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα μίλησαν από μόνα τους αφού ο Chapman δήλωσε ότι μπόρεσε αμέσως να αντιληφθεί τα χέρια του να κινούνται μπροστά του όταν ξύπνησε από την επέμβαση και είχε όραση 20/40 ή 20/30 στο μάτι αφού είχε επουλωθεί πλήρως.

«Νιώθω φανταστικά», είπε ο Chapman μιλώντας για τα αποτελέσματα της χειρουργικής του επέμβασης στο WABC, προσθέτοντας, «Η όραση επιστρέφει και είναι ένας εντελώς νέος κόσμος»

«Όταν ο Δρ. Μολόνι κι εγώ ανταλλάξαμε οπτική επαφή, ξεσπάσαμε και οι δύο σε κλάματα. Δεν είχα ξανακάνει οπτική επαφή εδώ και 20 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Chapman.



