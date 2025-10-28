Tυφώνας Melissa: Χτύπησε την Τζαμάικα με 300 χλμ/ώρα - Βροχή ενός χρόνου σε 4 ημέρες

Ο τυφώνας Melissa έφτασε στις ακτές της Τζαμάικα το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ στη νοτιοδυτική χώρα, πλήττοντας το νησί της Καραϊβικής με ανέμους που φτάνουν ταχύτητες 300 χιλιομέτρων/ώρα, καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ο Melissa, ένας από τους ισχυρότερους ιστορικά κυκλώνες του Ατλαντικού, έφτασε στην Τζαμάικα ως μια καταστροφική καταιγίδα κατηγορίας 5, καθώς αναμένεται να πέσει βροχή ενός έτους μέσα σε τέσσερις μέρες.

Έφθασε στο νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, συγκεκριμένα με ανέμους 295 χλμ/ώρα. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι προειδοποίησε για καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις από τον τυφώνα.

Melissa - Πότε φτάνει στην Κούβα

Τις επόμενες ώρες, ο τυφώνας θα σαρώσει την Τζαμάικα πριν κινηθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, με την έντασή του να μειώνεται καθώς ταξιδεύει, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε για κατολισθήσεις, «καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες» και ανέμους που «μπορεί να προκαλέσουν ολική κατάρρευση κτιρίων». Ο τυφώνας Μελίσσα έχει ήδη σκοτώσει τρία άτομα στην Αϊτή, τρία στην Τζαμάικα και ένα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Ο ΟΗΕ βρίσκεται επίσης σε ετοιμότητα για αποστολή τροφίμων, νερού, ειδών υγιεινής και υγειονομικού υλικού, έτοιμο να παραδοθεί στη Τζαμάικα αλλά και σε άλλα μέρη, όπως οι Μπαχάμες.