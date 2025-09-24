Τυφώνας Ραγκάσα: Πώς σχηματίστηκε ο «βασιλιάς των καταιγίδων» στην Ασία - Συγκλονιστικά βίντεο

Δεκάδες είναι οι νεκροί, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 17 άτομα, από το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα (Ragasa) στην Ασία, με τον «βασιλιά των καταιγίδων», όπως έχει χαρακτηριστεί, να «σαρώνει» αυτήν τη στιγμή τη νότια Κίνα.

Ο τυφώνας Ραγκάσα σχηματίστηκε πάνω από τον δυτικό Ειρηνικό την περασμένη εβδομάδα. Τροφοδοτούμενος από τις θερμές θάλασσες και τις ευνοϊκές ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο τροπικός κυκλώνας εντάθηκε γρήγορα και μετατράπηκε σε σούπερ τυφώνα κατηγορίας 5 τη Δευτέρα, με ανέμους που ξεπέρασαν τα 260 χλμ/ώρα (162 μίλια/ώρα).

Έκτοτε έχει εξασθενήσει, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρός ώστε να ρίχνει δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια.

Super Typhoon Ragasa, one of the strongest in years, whipped waves taller than lampposts onto Hong Kong promenades and halted life on the southern Chinese coast early Wednesday after leaving deadly destruction in Taiwan and the Philippines. pic.twitter.com/Vl00czLG4t — The Associated Press (@AP) September 24, 2025

After #TyphoonRagasa, seawater flooded #Macau streets — now residents are wading in and catching fish like it’s a giant pond. #typhoon pic.twitter.com/PUNYZGE8MT — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 24, 2025

«Οι αρχές έχουν πάρει το μάθημά τους από τους τυφώνες Hato και Mangkhut, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017 και το 2018», δήλωσε ο Chim Lee, ανώτερος ειδικός σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στην Economist Intelligence Unit.

«Το Δέλτα του Ποταμού Περλ είναι μία από τις καλύτερα προετοιμασμένες περιοχές για τυφώνες, οπότε δεν αναμένουμε σημαντικές διαταραχές. Μία αλλαγή φέτος είναι ότι το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε ανοιχτό κατά τη διάρκεια των τυφώνων - ένα σημάδι του πόσο ανθεκτική έχει γίνει η υποδομή», δήλωσε.

Super Typhoon Ragasa, the year’s most powerful tropical cyclone, left at least 14 people dead and several more missing in Taiwan, lashed Hong Kong with winds and heavy rain, and is now headed for the coast of China’s Guangdong province https://t.co/QXiUu5dwAT pic.twitter.com/uLkOlDEWsm — Reuters (@Reuters) September 24, 2025

Τυφώνας Ραγκάσα: Εκατομμύρια εκκενώσεις

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σε ολόκληρη την επαρχία Γκουανγκντόνγκ στη νότια Κίνα, και το υπουργείο έκτακτων αναγκών έστειλε δεκάδες χιλιάδες σκηνές, πτυσσόμενα κρεβάτια, εξοπλισμό φωτισμού και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ορισμένα καταστήματα και εστιατόρια στην επαρχία στάθμευσαν μεγάλα νοικιασμένα φορτηγά μπροστά από τις βιτρίνες τους, σε μια προσπάθεια να τα προστατεύσουν από την καταιγίδα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ζούμε σε έναν ψηλό όροφο και είδαμε ότι δεν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, οπότε έβγαλα τα παιδιά έξω για να ζήσουν αυτή την έντονη βροχή και τον άνεμο», δήλωσε στο Reuters ένας 40χρονος κάτοικος της Σενζέν με το επώνυμο Λιάνγκ. «Περπατήσαμε κατά μήκος του ανοιχτού δρόμου για να είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουμε ασφαλείς».

«Ο τυφώνας ήταν πολύ έντονος, αλλά δεν έμεινα έξω για πολύ», είπε ένας οδηγός ηλεκτρικού σκούτερ που ονομάζεται Tim και χρησιμοποιούσε το όχημά του για να εκτιμήσει τις ζημιές.

Η ναυτιλιακή αρχή της Κίνας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο πλημμύρας στη Σενζέν, ειδικά σε χαμηλού υψομέτρου περιοχές, με την προειδοποίηση για καταιγίδα να παραμένει σε ισχύ μέχρι την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από Guardian