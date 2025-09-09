Τυνησία: Ο Στόλος για τη Γάζα καταγγέλλει επίθεση από drone σε σκάφος του

Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε σήμερα μέσω Instagram πως ένα από τα πλοία του, υπό πορτογαλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, χτυπήθηκε – όπως υποπτεύεται – από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης από το Ισραήλ Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.

Η τωρινή αποστολή ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη την προπερασμένη Δευτέρα, με περίπου 20 σκάφη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, τα πλοία θα παραμείνουν για λίγες ημέρες στην Τυνησία, ώστε να επεκταθεί η αποστολή με την προσθήκη νέας βοήθειας και την ένταξη της τυνησιακής ομάδας ακτιβιστών.

Ένα από τα πλοία που θα ενσωματωθούν είναι και ένα ελληνικό το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο για τη μαρτυρική Λωρίδα της Γάζας την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 Σεπτεμβρίου.

Διαψεύδει η εθνική φρουρά της Τυνησίας

Η τυνησιακή εθνική φρουρά ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι δεν εντόπισε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, μετά την ανακοίνωση του Στόλου για τη Γάζα ότι πλοίο του «επλήγη» ανοικτά της Τύνιδας.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο αγκυροβολημένο 50 μίλια από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ που ήρθε από την Ισπανία. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν εντοπίστηκε κανένα drone», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.